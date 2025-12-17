Agorazein regresa a los escenarios para celebrar el 10º aniversario de Siempre: entradas agotadas en minutos

La vuelta de Agorazein a los escenarios es un acontecimiento espectacular para la escena urbana de Madrid y de toda España. Este grupo, de gran relevancia durante la década de 2010, dejó una huella imborrable en la música urbana, y aunque Sticky M.A. y C. Tangana han desarrollado carreras en solitario, los álbumes de Agorazein siguen siendo escuchados y siempre serán recordados por toda una generación.

El colectivo lanzó dos álbumes: el primero, Kind of Red, mostró desde sus letras y su estilo vocal el inicio de carreras que más tarde serían de las más importantes del panorama musical. Estas canciones marcaron a una generación que creció con sus letras, mientras que los miembros del grupo siempre han afirmado que Agorazein es "para siempre" y que su música seguirá siendo escuchada. Sus letras combinan temáticas de amor, la dualidad entre fama y dinero, y la importancia de no olvidar sus raíces mientras avanzan hacia el futuro.

Para celebrar su legado, el grupo anunció un concierto en el Movistar Arena el 15 de noviembre de 2026 , una cita que celebra el decimo aniversario del álbum siempre AGZ. Las entradas se pusieron a la venta ayer a las 12:00, y para muchos fans conseguirlas fue prácticamente imposible. Ante la gran demanda, se anunció una segunda fecha el 16 de noviembre cuyas entradas también se agotaron al instante. Este regreso supone el cumplimiento de un sueño largamente esperado por su público.

Sin embargo, no todo ha sido positivo: muchos revendedores han comprado entradas para lucrarse, dejando a algunos seguidores auténticos sin la oportunidad de asistir. Esta situación ha generado enfado entre los fans, que temen no poder disfrutar de un concierto histórico para la música urbana española. A pesar de ello, la expectación y la emoción por volver a ver a Agorazein juntos en el escenario superan cualquier inconveniente.