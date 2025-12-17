Los creadores de Clair Obscure: Expedition 33 confirman haber usado IA para desarrollar el juego

Clair Obscure: Expedition 33 se ha consolidado como uno de los videojuegos más destacados del panorama reciente gracias a su propuesta artística, su narrativa y su apartado técnico. El reconocimiento definitivo llegó con la obtención del premio a Juego del Año en 2025, un galardón que confirmó el consenso crítico en torno a la obra. Sin embargo, el proceso creativo que hay detrás del título ha vuelto a situarlo en el centro de la conversación pública.

François Meurisse, uno de los productores del juego, ha confirmado en una entrevista concedida a El País que el equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo. La afirmación ha generado interés y debate en un contexto en el que el uso de IA en la industria cultural sigue siendo objeto de controversia.

Según explicó Meurisse, el empleo de estas tecnologías fue limitado y siempre bajo un marco muy concreto. "Usamos algo de inteligencia artificial, pero no mucha. La clave es que teníamos muy claro qué queríamos hacer y en qué queríamos invertir", señaló el productor. En su intervención, subrayó que la IA no sustituyó la visión creativa del equipo, sino que actuó como un apoyo técnico dentro de un proyecto con objetivos bien definidos.

El productor también destacó el papel de la tecnología en sentido amplio, más allá de la inteligencia artificial. "La tecnología, por supuesto, nos ha permitido hacer cosas que hace poco tiempo eran impensables", afirmó. En este sentido, Meurisse puso en valor las herramientas y recursos de Unreal Engine 5, que tuvieron un peso determinante en el resultado final del juego.

De acuerdo con sus palabras, los sistemas gráficos y los activos del motor fueron fundamentales para mejorar aspectos clave como los gráficos, la jugabilidad y las secuencias cinematográficas. Este enfoque tecnológico permitió al estudio alcanzar un nivel de acabado que ha sido ampliamente elogiado tanto por la crítica como por los jugadores.

La confirmación del uso de IA en Clair Obscure: Expedition 33 reabre el debate sobre los límites y el papel de estas herramientas en el desarrollo de videojuegos. En este caso, los responsables insisten en que se trató de un recurso complementario y no de un sustituto del trabajo creativo humano. Una matización que cobra especial relevancia en un momento en el que la industria busca equilibrar innovación tecnológica y autoría artística.