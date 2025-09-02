Zeling y Xokas desvelan cómo comenzó su relación: "No se pudo resistir"

El reciente directo IRL que compartieron Zeling y Xokas volvió a situarlos en el centro de la conversación. Durante la transmisión, el creador gallego relató, en tono irónico, cómo comenzó la relación entre ambos. Según explicó, todo se remonta al evento organizado por El Rubius, en el que decidió raparse la cabeza como parte de la dinámica.

"Nos conocimos en el evento de Rubius en el que yo me puse calvo, cuando me rapé al cero. Ese día fue el día en el que nos liamos. Evidentemente no se pudo resistir a mi prime calvo", comentó Xokas de forma irónica, subrayando el carácter distendido con el que la pareja afronta este tipo de anécdotas.

La declaración no pasó desapercibida para sus seguidores, que rápidamente compartieron el clip en redes sociales, generando debate en torno a la pareja. Lo cierto es que la relación entre Zeling y Xokas ha sido objeto de constantes comentarios y críticas desde que se hizo pública. Cada gesto, aparición conjunta o referencia mutua suele ser analizada con detalle por la audiencia, lo que mantiene su historia en el foco mediático dentro del ecosistema streamer.

A pesar de las opiniones divididas que despiertan, el vínculo entre ambos se mantiene sólido y sus colaboraciones en directo continúan acumulando miles de visualizaciones. La capacidad de convertir momentos personales en contenido de interés colectivo ha hecho de Zeling y Xokas una de las parejas más mediáticas de la escena digital actual.

Por ahora, su relación sigue siendo motivo de atención y conversación, confirmando que cualquier detalle compartido en sus transmisiones es capaz de marcar la agenda de la comunidad online.