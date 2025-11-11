JPelirrojo revela que podría tener autismo con altas capacidades: "Lo que creía que era TDA podría ser otra cosa"

Durante su participación en el podcast La Sobremesa, JPelirrojo habló abiertamente sobre un tema muy personal que ha generado una amplia conversación en redes sociales. El creador madrileño, conocido por su trayectoria en el rap y su presencia en YouTube, explicó que se encuentra en un proceso de evaluación psicológica que podría confirmar que es una persona dentro del espectro autista.

"Me pasaba en el mundo del rap, antes de YouTube, o en el instituto, que todo lo que decía creaba mucha polaridad. Había gente muy a tope conmigo y otra que me tenía crucificado. Pero nunca entendía por qué", confesó durante la entrevista.

JPelirrojo señaló que, aunque durante años pensó que su forma de ser estaba relacionada con un posible TDA (Trastorno por Déficit de Atención), las últimas pruebas y conversaciones con su psicóloga apuntan a otro diagnóstico: autismo con altas capacidades.

"Lo que para mí son datos objetivos, los digo. Y eso a veces resulta ofensivo para la gente. La gente no suele hacer eso", explicó, añadiendo que esa literalidad y forma directa de comunicarse podrían tener relación con su condición.

El creador indicó que recibirá los resultados oficiales la próxima semana, pero que su psicóloga considera que "tiene toda la pinta" de que así sea. "Hay gente que interpreta eso como valentía, pero otra mucha gente que piensa que no puedo ir diciendo esas cosas y les molesta. Es muy posible que venga de ahí", añadió.

Las declaraciones han sido muy comentadas entre sus seguidores, que han valorado positivamente su sinceridad y la visibilidad que está dando a los trastornos del espectro autista en adultos, especialmente en figuras públicas que, como él, llevan años expuestos al juicio constante de las redes.