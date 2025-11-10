Adán y Eva fueron expulsados del Edén un 10 de noviembre: ¿cómo se sabe este dato?

Si alguna vez te has animado a leer las primeras páginas del Antiguo Testamento de la Biblia, es probable que te hayas sorprendido al descubrir la exactitud con la que sus autores establecieron la línea temporal en la que sucedieron los hechos que en este sagrado libro se narran. Por supuesto, en vez de señalar años concretos, lo que hacen los versículos es explicar cuánto tiempo pasó entre un suceso y el siguiente; y, si alguien está lo suficientemente aburrido, puede llegar a calcular exactamente cuándo se supone que ocurrió cada episodio del Antiguo Testamento. Si creías que nadie tiene tanto tiempo libre como para hacer algo así, te equivocas: el arzobispo James Ussher, una autoridad de la teología en su momento, hizo estos cálculos a principios del siglo XVII, y pocos los pusieron en duda.

Así, podemos afirmar que hoy, 10 de noviembre, se cumplen 6029 años desde que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. El mundo se creó, según el Antiguo Testamento, apenas 20 días antes de esa fecha, un 22 de octubre; así que parece que la pareja no tuvo mucho tiempo de disfrutar del paraíso. Además, se sabe que el 10 de noviembre del año 4004 a.C. fue un lunes; tal vez por eso hoy en día siga siendo el día de la semana que más bajón nos genera.

Por supuesto, sobra decir que estas estimaciones están basadas en cálculos muy vagos, en los que se presupone que una persona vive una cantidad de años concreta. Así, el señor James Ussher viajó poco a poco atrás en el tiempo, hasta encontrarse con la creación del universo. La fecha del 10 de noviembre no es más que un simbolismo, pero hay quienes celebran (o quizá, más bien, lamentan) este día cada año; porque sí, hay personas que siguen prefiriendo creer en el timeline que ofrece la Biblia, más que en el que señala la ciencia.