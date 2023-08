Un bebé tira una Biblia a la pila bautismal durante su bautizo, y esta es la reacción del cura

Cuando uno pasa tiempo con un bebé, sabe que estos tienden a tener las reacciones más impredecibles que uno puede imaginarse. Por ello, no es de extrañar que estos pequeños tiendan a convertirse en los protagonistas de muchos vídeos virales que circulan por la red. Ya sea por momentos que emocionan al público o por reacciones totalmente cómicas, los bebés y los niños pequeños tienen mucha facilidad para hacer reír a los demás gracias a la inocencia con la que actúan y a lo impredecibles que son. Y, en esta ocasión, parece que una bebé ha vuelto a protagonizar una de estas situaciones en el momento que menos se imaginaban sus padres: durante su bautizo.

Las redes no han dejado de reírse con el vídeo que ha compartido el tuitero Larry Walters, el cual muestra a una familia totalmente feliz junto a su hija, a la espera de que el cura la bautice. Pero, justo durante este proceso, la niña hace algo que nadie se esperaba: golpear la Biblia y tirarla dentro de la pila bautismal. Y, como era de esperar, tanto la familia como el cura se quedan totalmente sorprendidos frente a esta inesperada situación.

Aunque puede que esto no fuera precisamente gracioso para el sacerdote, las redes no han podido evitar reírse con la reacción de esta pequeña ante su bautizo y bromear sobre el motivo por el que ha tirado la Biblia. Desde decir que no quería bautizarse hasta que ha sido porque no se creía la historia bíblica que le estaba diciendo el cura, estas han sido solo algunas de las palabras que los tuiteros han puesto en boca de esta pequeña en las redes. Y, como era de esperar, el humor no ha cesado alrededor de esta cómica situación, ya que nadie se esperaba que fuera a ser precisamente la pequeña quien interrumpiera su propio bautizo.

Sin duda, la inocencia de los bebés siempre deja a su paso los momentos más graciosos que uno puede llegar a imaginarse, y este vídeo no es más que un ejemplo de ello. Por este motivo, no es de extrañar que, en cuanto uno vea que un bebé es el protagonista de un vídeo viral, se imagine que solo puede terminar de una forma: llorando o riéndose a carcajadas.