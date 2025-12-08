Por qué el 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción

Es bastante conocido que la mayor parte de las festividades cristianas se establecieron en fechas que coincidían con otras celebraciones paganas que las precedieron, pero el Día de la Inmaculada Concepción es una excepción. El 8 de diciembre no coincide con ninguna festividad anterior especialmente popular, y tampoco es el día en el que se supone que ocurrió la concepción de Jesús. Entonces, ¿cuál es su origen?

El 8 de septiembre, nueve meses después del Día de la Inmaculada Concepción, se celebra la Natividad de María. Son fechas establecidas en el calendario mariano durante el siglo V, en el que se reúnen varias celebraciones consagradas a la Virgen María, que han perdurado en mayor o menor medida en diferentes culturas. No fue hasta 1708 cuando se estableció el 8 de diciembre como día de precepto, y actualmente los países que lo incluyen en su calendario de festividades están obligados a respetar que se dedique un día a su celebración, que no caiga en domingo. Si el 8 de diciembre cae en domingo, es necesario establecer como festivo el lunes, 9 de diciembre, ya que es de obligación para los cristianos celebrar una misa especial, más allá de la misa del domingo habitual.

El 8 de diciembre no tiene, probablemente, ninguna relación concreta con la cronología de la vida de Jesús y de la Virgen María. Es una fecha que se escogió en los albores del cristianismo y que, por costumbre, ha acabado formando parte de las festividades actuales cristianas, como día de precepto. Hay quienes creen, erróneamente, que se trata del día en el que Jesús fue concebido, pero no existen pruebas ni citas bíblicas o evangélicas que lo certifiquen.