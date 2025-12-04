Una misteriosa estatua en el desierto desata todo tipo de teorías sobre un gran anuncio en The Game Awards

Todo comenzó el pasado 28 de noviembre, cuando Geoff Keighley, figura emblemática de la industria de los videojuegos, publicó en redes sociales una imagen de una escultura acompañada de un mensaje enigmático formado por tres palabras: "regal.inspiring.thickness". Poco después, varios usuarios identificaron la secuencia como una dirección del sistema What3Words, que permite localizar puntos exactos del planeta mediante combinaciones de palabras.

Al introducir esas coordenadas, la ubicación llevó a una zona remota del Mojave Desert, cerca de Joshua Tree. Minutos más tarde, la propia cuenta oficial de The Game Awards publicó una imagen satelital de ese mismo punto, confirmando de forma indirecta que la localización formaba parte de una acción promocional vinculada al evento.

En cuestión de horas, varios curiosos se desplazaron hasta el lugar y compartieron fotografías y vídeos de la estructura. Se trata de una estatua de grandes dimensiones, cubierta de relieves con figuras esqueléticas, extremidades retorcidas y formas con cuernos. Algunos visitantes aseguraron que había personal en las inmediaciones, aunque, según su testimonio, se negaron a explicar el origen o el propósito de la instalación.

El hallazgo no tardó en alimentar todo tipo de teorías. Parte de la comunidad ha señalado el parecido de la iconografía con criaturas de Diablo 4, lo que ha reavivado los rumores sobre una posible expansión. Otros han reparado en detalles que recuerdan a una gran serpiente mitológica, lo que ha llevado a especular con un nuevo título de God of War fuera del ámbito nórdico. También han surgido hipótesis en torno a The Elder Scrolls VI, un nuevo DOOM e incluso el siempre rumoreado Half-Life 3.

Por ahora, ninguna compañía ha reivindicado oficialmente la autoría de la estatua y tampoco se han ofrecido explicaciones adicionales desde la organización. Con el calendario avanzando hacia el 11 de diciembre, cada imagen captada en el lugar es analizada al detalle por una comunidad que espera que el enigma del desierto sea la antesala de uno de los anuncios más sonados del año.