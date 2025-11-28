Fortnite prepara un cambio radical con la llegada del Capítulo 7: toca despedirse del mítico autobús de batalla

El Capítulo 6 de Fortnite está a punto de llegar a su fin, y con él se cierra también una etapa marcada por uno de los elementos más reconocibles del juego: el autobús de batalla. En los últimos días, distintos filtradores especializados en el título han adelantado una de las principales novedades del próximo Capítulo 7:el clásico vehículo que transporta a los jugadores al inicio de cada partida será sustituido por un tsunami.

Según la información que circula en redes y foros, este nuevo sistema cambiará por completo la forma de aterrizar en el mapa. En lugar de sobrevolar el escenario en una trayectoria fija desde la que cada jugador decide cuándo y dónde saltar, ahora los usuarios navegarán sobre una gran ola. Además, no será posible elegir siempre puntos de descenso lejanos, ya que cada partida asignará una dirección aleatoria de avance.

Este cambio limita de manera directa la capacidad de planificación previa que ha caracterizado a Fortnite desde sus inicios. Hasta ahora, los jugadores podían coordinarse con su escuadra para optar por zonas concretas, ya fuera para buscar enfrentamientos tempranos o para asegurar botín en zonas menos concurridas. Con la llegada del tsunami, esa libertad se verá reducida, obligando a adaptarse sobre la marcha a las condiciones de cada partida.

La noticia ha provocado una oleada de reacciones en la comunidad. Mientras algunos jugadores lamentan la desaparición de un símbolo histórico del juego, otros ven en esta decisión una oportunidad para renovar la experiencia y romper con rutinas que llevaban años asentadas. El autobús de batalla no solo era un medio de transporte, sino un punto de encuentro, espera y estrategia previo a la acción.

Por el momento, Epic Games no ha confirmado oficialmente estos cambios, aunque la fiabilidad de los leakers en anteriores capítulos ha generado una gran expectativa. Todo apunta a que el Capítulo 7 traerá consigo una de las transformaciones más importantes en la jugabilidad inicial del título, marcando un antes y un después en la forma de comenzar cada partida.