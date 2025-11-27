Twitch confirma que el ban a Komanche se debe a su comentario despectivo contra Pereira en los Squid Craft Games

Ya es oficial. La suspensión de siete días aplicada a Komanche por parte de Twitch se debe, según ha explicado el propio streamer, a las palabras que dedicó a Pereira durante una retransmisión posterior a los Squid Craft Games 4. En concreto, el creador utilizó la palabra "moro" para referirse a su compañero, un comentario que fue señalado por numerosos usuarios como inapropiado y contrario a las normas de la plataforma.

Según relató el propio Komanche, Twitch se puso en contacto directo con él para informarle del motivo de la sanción antes de hacerla efectiva. La comunicación previa le permitió conocer con antelación la duración del veto y el origen exacto de la medida disciplinaria, que finalmente se ha fijado en una semana sin posibilidad de emitir en directo.

El episodio se produjo después de que Pereira afirmara, en tono humorístico, que acudiría a casa de Komanche para "pegarle" si en una hipotética edición de los Squid volvía a repetirse una prueba concreta en la que siempre resultaba derrotado. Aunque muchos espectadores interpretaron esas palabras como parte del pique habitual entre streamers, la respuesta de Komanche fue recibida de forma muy distinta por una parte de la audiencia.

Las críticas se multiplicaron en redes sociales, donde numerosos usuarios consideraron que el comentario cruzaba una línea que va más allá del intercambio de pullas propio de este tipo de eventos. Otros defendieron que se trataba de un calentón puntual en un contexto de tensión competitiva. En cualquier caso, la repercusión fue inmediata y el fragmento se viralizó en pocas horas.

Durante estos siete días de sanción, Komanche ha comunicado que mantendrá su actividad en otras plataformas mientras cumple el veto impuesto por Twitch. Por su parte, Pereira no ha realizado nuevas declaraciones formales sobre el incidente más allá de las reacciones iniciales de su comunidad.