Papi Gavi critica la falta de cercanía de los nuevos creadores de contenido: "Estás donde estás por la gente que te ve"

El paso de Papi Gavi por el podcast AkoriCast ha dejado varias declaraciones que han resonado en el entorno digital. Durante la conversación, el entrevistador le planteó una pregunta directa: "¿Tú crees que los nuevos youtubers son personas sin alma, sin carisma, la copia de los demás?". Ante esto, lejos de sumarse a la crítica, el creador matizó la idea y señaló que, si estos perfiles funcionan, "es porque algo hacen bien o algo bueno tienen".

Sin embargo, Papi Gavi sí quiso destacar un aspecto que considera problemático: la falta de conexión humana con su público más joven. Según explicó, muchos de los nuevos creadores parecen no prestar atención a la relación que mantienen con quienes les siguen. "Creo que no les importa la persona que les está viendo", afirmó, apuntando especialmente al comportamiento que observa en eventos públicos.

Puso como ejemplo situaciones vividas a la salida de estadios de fútbol, donde algunos creadores evitan a sus seguidores. Según relató, ha visto "a gente salir de un estadio de fútbol y que hubiera cuatro niños esperando para pedirles una foto", pero en lugar de atenderlos, estos optan por "ponerse la capucha como si fueran unas superestrellas". Para el creador, se trata de una actitud incomprensible: "Te haces un selfie con ellos y les haces feliz toda la semana", señaló.

Papi Gavi extendió su crítica más allá de los youtubers y mencionó también a los tiktokers. A su juicio, algunos de ellos muestran comportamientos que considera "lamentables", especialmente tratándose de niños que acuden con ilusión a saludarles. Recordó que la popularidad de estos creadores depende directamente del apoyo de su audiencia: "Tú estás donde estás por la gente que te ha visto", afirmó. Y, no nos vamos a engañar, tiene toda la razón. Quizá por eso mismo, Papi Gavi es uno de los creadores de contenido más queridos de este país.