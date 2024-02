Papi Gavi anuncia que deja los streams para centrarse en otros proyectos: "Sentía que estaba descuidando mi vida"

Pese a que parecía que los streamings llegaron para quedarse, cada vez hay más streamers que confiesan que están quemados de crear este tipo de contenido, lo que ha provocado que algunos de ellos ya hayan avisado que este será, posiblemente, el último año en el que harán directos. Pero, aunque la mayoría de ellos han dejado un margen de tiempo antes de dar este paso, Papi Gavi ha preferido no alargar este periodo y dejarlo directamente, algo que ha anunciado a través de un vídeo en X, anteriormente Twitter.

En este, ha explicado los motivos que le han llevado a dejar a un lado los streamings, momento en el que ha confesado que no se ha sabido "actualizar a lo que es la plataforma a día de hoy" y que sentía que estaba desaprovechando las mañanas por hacer directo. Porque, debido a que prefería hacer streams, ha desaprovechado muchas propuestas y proyectos que cree que debería haber aceptado, algo que quiere cambiar para no quedarse con la sensación de no haberlo intentado todo.

Pero, aun así, estos no son los únicos motivos por los que ha tomado esta decisión, sino que otro de los más importantes es que, debido al tiempo que le dedica a los directos, ha llegado a un punto en el que siente que es "un desconocido" cuando se reúne con sus familiares o amigos. Por ello, ha decidido poner un punto y aparte a los streams y empezar a aprovechar las mañanas para cuidar más tanto a su entorno como a su salud, ya que quiere volver a empezar a hacer ejercicio para recuperar su forma física.

De todas formas, confiesa que es posible que algunos viernes haga algún que otro directo puntual cuando salga algo importante. Pero, aunque deje los streams, Papi Gavi seguirá subiendo contenido en sus canales de YouTube, además de estar activo en sus redes sociales, a través de las que espera seguir conectado con sus seguidores. Además, también confiesa que quiere apostar por otros proyectos y seguir mejorando como DJ, algo a lo que ahora también podrá dedicarle más tiempo.

Finalmente, ha querido recomendar a su comunidad que les dé una oportunidad a los streamers emergentes, algo que ha hecho a la vez que ha lanzado una crítica a otros streamers. Porque, en su opinión, Twitch se ha convertido en un espacio lleno de "contenido basura" en el que muchos "le comen la polla y el coño a los mismos de siempre" en lugar de centrarse en mejorar su contenido. Por ello, espera que la gente empiece a apoyar a aquellos que hacen lo que les gusta y no se limitan a ir detrás de los grandes, algo que él siente que es un problema.

Sin duda, esta es una noticia que ha sorprendido a muchos, pero, afortunadamente, su comunidad ha llenado este post de buenos mensajes hacia Papi Gavi, a quien seguirán apoyando en los contenidos que cree para las otras plataformas.