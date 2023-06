THE END OF AN ERA

AuronPlay confirma cuándo dejará los streams tras firmar su contrato final con Twitch

AuronPlay lleva varios meses hablando de la posibilidad de dejar los streams pronto, y finalmente ha confirmado que será dentro de un año exacto cuando termine su actividad como streamer en Twitch. Ha firmado su contrato final con la plataforma, y después volverá a YouTube.