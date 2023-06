AuronPlay, sobre su posible marcha de Twitch: "Hay un 95% de posibilidades de que me quede aquí"

Los últimos fichajes de Kick han provocado que cientos de personas empiecen a teorizar sobre quiénes son los streamers españoles que podrían llegarse a ir a esta nueva plataforma de streaming. Y, pese a que AuronPlay era uno de los candidatos que más personas consideraban, parece que este finalmente no será una de las sorpresas que tienen guardadas.

Aunque muchos consideraban que podía irse porque estaba contemplando otras posibilidades y había hablado muy bien sobre Kick en el pasado, AuronPlay ha confesado que actualmente hay un 95% de posibilidades de que continúe en Twitch un año más. Aun así, ha confirmado que ha estado hablando con Kick y que incluso ha llegado a hablar con "el dueño absoluto" de la plataforma en varias reuniones; al igual que también ha estado hablando con YouTube estos últimos meses.

Frente a estas palabras, los espectadores no han tardado en preguntarle si también le ofrecieron 100 millones de dólares, a lo que ha respondido que a un hispanohablante nunca "le van a ofrecer las cifras que le ofrecen a los de Estados Unidos". Esto se debe a que, aunque puedan llegar a tener más números, allí el pago por publicidad es muy distinto al de los países de habla hispana. Por ello, ha querido bromear señalando que, si le hubieran ofrecido una cifra así, él mismo borraba su propio canal.

Además, ha querido aclarar que lo que le ofrecían en Kick era una cifra muy similar a la que ya está ganando actualmente en Twitch, ya que en esta plataforma gana "excesivamente bien". Por tanto, a no ser que le dieran "una barbaridad" como la que le han dado a xQc no se iría a esta plataforma, ya que si tan solo le van a dar "un poco más" de lo que gana, prefiere quedarse como está.

Finalmente, pese a que parece que él no se irá a esta plataforma, ha confesado que Kick tiene preparados cuatro fichajes más que van a sorprender tanto como los anteriores. Aun así, por ahora no se sabe quiénes serán estas futuras sorpresas, por lo que habrá que estar atentos a los próximos anuncios de Kick y ver quiénes son los cuatro fichajes que todavía no ha revelado la plataforma.