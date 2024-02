Xokas revela que este 2024 se retirará de los streams: "Este es un año gordo para mí, este año me retiro del content"

A finales de 2023, Xokas ya anticipó que este iba a ser un año de cambios para él, no solo por todos los proyectos que tenía en mente, sino por todo el tiempo que iba a empezar a dedicarle a estos. Y, como ha podido verse en estos dos meses que llevamos, no mintió con estas palabras, ya que este 2024 ha empezado muy fuerte para él. Esto se debe a que no solo ha empezado una nueva etapa de su vida al mudarse a su casa nueva, sino que también ha anunciado el proyecto de alimentación con el que creó tanto hype: Knoweats.

Pero, aunque hasta ahora parecía que todo eran buenas noticias, esto ha cambiado en su último stream, en el que ha anunciado que se retirará de los streames a lo largo de este 2024. Esto es algo que Xokas ya había dejado caer en el pasado, especialmente porque hay proyectos a los que tendrá que dedicarle mucho tiempo, por lo que antes de retirarse también reducirá el número de horas que podrá dedicarle a los directos.

Aunque sus espectadores ya sabían que esta noticia podía llegar en cualquier momento, la mayoría tenía la esperanza de que, al menos, fuera a quedarse un año más, algo que ahora parece que no es tan probable. Aun así, por suerte para ellos, todavía no hay una fecha clara en la que Xokas dejará de stremear, por lo que la mayoría se imagina que dependerá un poco de cómo avancen sus proyectos y el tiempo que tenga disponible entre medio.

Por tanto, habrá que ver qué ocurre en el futuro, en el que sus espectadores esperan que Xokas no abandone por completo los streams y que, aunque sea de vez en cuando, siga haciendo directos en su canal para seguir pasando tiempo con sus seguidores.