Xokas confiesa que echa de menos su "zulo" debido a todos los problemas que está teniendo desde que se mudó

Desde que Xokas se mudó a su nueva casa y se cambió a un nuevo ordenador, no ha dejado de tener problemas a la hora de utilizarlo y de stremear, algo que él asegura que es porque tiene un software y hardware que él no scontrola y no sabe utilizar. Porque, pese a que antes de este ya tenía otro ordenador que también tenía dos metidos en uno, este le está dando bastantes más problemas por el duplicado de IP, algo que provoca que el modem no le mande Internet porque interpreta que ya le está llegando por otro lado.

Aun así, este no es el único problema que está teniendo, ya que, desde que se mudó a esta nueva casa, no han dejado de pasarle cosas. Esto está provocando que Xokas se sienta especialmente frustrado por toda esta situación, ya que por mucho que se tome en serio su trabajo y se esfuerce para que todo salga bien, parece que sea imposible. Tal y como ha remarcado en su stream, lleva ya un mes sin conseguir solucionar todos los problemas que le está dando este nuevo ordenador nuevo. Además, aclara que ya ha contactado a técnicos informáticos y a profesionales para que le ayuden, pero, por mucho que consigan solucionar algunos de los problemas, no dejan de aparecer nuevos.

A raíz de esto, ha explicado que ya no solo está teniendo problemas con el ordenador, sino también con la casa. Porque, apenas unos minutos antes de empezar el directo, se le ha cortado el agua mientras se duchaba, algo que finalmente ha conseguido solucionar pero que le ha retrasado un poco el stream. Por ello, ha terminado poniéndose algo nostálgico de su anterior casa y su anterior setup, en los que prácticamente no había sufrido ningún problema en todos estos años.

Por este motivo, ha fantaseado con la idea de volver "al zulo" en el que tan cómodo y tranquilo estaba, señalando que se ha metido en todos estos problemas de forma innecesaria, lo que le ha llevado a bromear y decir que en realidad quería lo que tenía "y no lo sabía". Aun así, este no es más que un comentario que ha hecho en tono humorístico debido a todos los problemas que se está encontrando tras haberse mudado, los cuales, con un poco de suerte, empezarán a solucionarse pronto y podrá volver a disfrutar de su casa y los directos con tranquilidad.