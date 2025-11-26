Xokas visita la mansión de IlloJuan: ¿Se viene colaboración con Los Diozes?

Desde hace varias semanas, IlloJuan y Spok Sponha, conocidos conjuntamente como Los Diozes, se encuentran "encerrados" en una mansión dedicada exclusivamente a la composición y grabación de su segundo álbum. Se trata de un proyecto especialmente relevante, ya que será el primer trabajo del dúo publicado bajo el sello de Sony Music, un paso importante en su consolidación dentro de la industria musical.

En esta etapa creativa también participa el productor Sceno, encargado de dar forma al sonido del nuevo disco. Además, por la mansión han pasado diferentes personalidades del ámbito cultural, entre ellas el actor Luis Zahera, cuya visita fue compartida en redes y comentada por la comunidad.

La presencia más reciente ha sido la de Xokas, conocido principalmente por su trayectoria como creador de contenido, pero con una breve incursión en el rap en años anteriores. Aunque no se ha confirmado oficialmente el motivo de su visita, todo apunta a que podría estar participando en alguna de las canciones del nuevo álbum.

Los rumores sobre una posible colaboración no son nuevos. Hace unos días, durante un directo, se filtró accidentalmente una pizarra en la que aparecían anotados varios nombres de artistas con los que Los Diozes estarían planteando colaboraciones. Entre ellos figuraban Xokas, Lola Índigo y Pablo Alborán, lo que generó una oleada de comentarios en redes sociales.

Más allá del apartado musical, Xokas también participó en un directo junto a IlloJuan desde la propia mansión. En ese encuentro hablaron de temas diversos, desde la situación actual de Twitch hasta aspectos más personales, como el trasplante capilar del malagueño.

Por ahora, ni Los Diozes ni Xokas han confirmado de manera oficial la colaboración, pero su encuentro ha sido suficiente para avivar la expectación en torno a un álbum que sigue sumando interés antes incluso de su anuncio formal.