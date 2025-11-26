Muere la cantante e influencer latina Delarosa en un tiroteo en Los Ángeles

La influencer y cantante María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, ha sido asesinada a los 22 años en un ataque tipo emboscada en el vecindario de Northridge, en Los Ángeles. La joven creadora de contenido y artista emergente fue tiroteada durante la madrugada del 22 de noviembre en un suceso que ha conmocionado a fans, colegas y a la industria musical.

Según las primeras informaciones de la policía de Los Ángeles, el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:25 de la mañana, cuando DELAROSA se encontraba dentro de un vehículo estacionado. Dos hombres se acercaron al coche por el lado del conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir. La artista fue trasladada de urgencia a un hospital, pero murió a causa de las heridas. Otras dos personas que la acompañaban resultaron gravemente heridas. De momento no hay detenidos y el móvil del crimen sigue bajo investigación.

Una estrella latina en ascenso

María de la Rosa era una figura en pleno crecimiento dentro de la escena de la música urbana latina. Con más de 40.000 seguidores en redes sociales, su proyecto artístico bajo el nombre DELAROSA comenzaba a ganar tracción gracias a su mezcla de corridos tumbados, pop latino y música urbana. Su primer sencillo, lanzado en agosto, la situó como una nueva promesa del género y muchos esperaban nuevos estrenos tras compartir imágenes recientes en el estudio.

Además de su faceta musical, DELAROSA era una creadora de contenido muy activa. En Instagram mostraba viajes, sesiones de fotos, paisajes y un estilo de vida aspiracional que conectaba con miles de seguidores. Su carisma, su estética cuidada y su personalidad cercana la habían convertido en una figura con un creciente impacto digital.

Amigos, fans y colegas han compartido mensajes de despedida en redes sociales. Su madre, Deyanira de la Rosa, aseguró que su hija “tenía mucho por hacer” y lamentó la pérdida de una joven artista que todavía no había mostrado todo su potencial.