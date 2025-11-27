Metrika ha firmado con Universal y la noticia ha causado revuelo entres sus fans

La cantante underground Metrika vuelve a estar en el centro de la conversación. Tras su sonado encontronazo con BB Trickz en el festival Riverland este verano, la artista ha generado un nuevo revuelo: su fichaje por Universal. El anuncio, lejos de celebrarse de forma unánime, ha dividido completamente a sus fans, que temen que su salto a una major pueda afectar la autenticidad que la hizo destacar.

Para una parte de su público, la firma ha caído como un jarro de agua fría. Muchos creen que una discográfica de gran tamaño podría limitar la libertad creativa de Metrika, especialmente en unas letras que se han convertido en su sello personal: explícitas, agresivas, directas y alejadas de cualquier filtro. Sus frases no pasan desapercibidas, con barras como "Zorra maleducada, voy enseñando todo" o "Pa' darle duro, escupirle en la cara", que han definido su personaje artístico y su presencia en la escena urbana.

El miedo a que esta identidad se diluya en su nueva etapa ha incendiado X, donde los comentarios críticos se acumulan. Entre las respuestas más virales pueden leerse mensajes como "Bueno, acaba de vender su alma" o "Presumiendo de ser empleada… no está mal". El tono general: preocupación porque la Metrika más cruda, gamberra y sin filtros desaparezca bajo las exigencias de una discográfica global.

La polémica también ha llegado al anuncio oficial en Instagram, publicado por universalspain sin post colaborativo con Metrika, un detalle que no ha pasado inadvertido. Entre los comentarios destacan advertencias y mensajes de inquietud como "Como os carguéis su carrera os buscamos", "Esperemos que no la limitéis a la hora de que siga diciendo lo que le dé la gana en sus letras, nos gusta la Metri choni y barriobajera" o "Metri, ojalá sigas haciendo la música que te nace de verdad. No dejes que nadie te diga cómo sonar".

El fichaje consolida el ascenso de Metrika, pero también abre un nuevo capítulo lleno de incógnitas: ¿podrá mantener intacta su identidad dentro de Universal o se avecina una versión más domesticada de la artista?