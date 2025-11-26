Barry B transforma su Infancia mal calibrada en una celebración generacional en La Riviera

Estaba completamente fuera de lugar, y al mismo tiempo justo donde quería estar. La Riviera es probablemente el sitio donde más conciertos he visto en mis 42 años, y el de Barry B anoche se sumó a esa lista de momentos que, sin cambiarte la vida, te dejan una sensación brillante al salir por la puerta.

Este 25 de noviembre era, sin exagerar, una de las personas más mayores de un público que no dejó de corear, saltar y dejarse llevar con las canciones de este chaval de Aranda de Duero que ya supera el millón de oyentes mensuales en Spotify. Barry B demuestra que la música joven puede seguir construyéndose con guitarras, banda y una intensidad en directo que no entiende de generaciones.

El artista afrontaba el segundo de los tres conciertos dedicados a su EP "Infancia mal calibrada" en la mítica sala madrileña de La Riviera, colgando el cartel de "sin entradas" en cada fecha. Los shows contaron con el apoyo de Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou que impulsa experiencias cinco estrellas alrededor del directo.

Definir las canciones de Barry B no es sencillo: conviven las raíces del rock y la música alternativa con pinceladas de géneros actuales que se mueven entre lo urbano y el trap. Esa mezcla terminó de explotar en directo, donde las siete canciones del EP funcionaron como una confesión generacional coreada a pleno pulmón. La primera que sonó fue Quieres autodestruirte conmigo? y remató con Victoria, primera canción del bis.

Las colaboraciones marcaron algunos de los momentos más especiales de la noche. Ralphie Choo apareció para incendiar Rookies; Gala Durán convirtió El lago de la pena en el instante más emotivo del concierto; y el broche final llegó con Diego Ibáñez, de Carolina Durante. Era su cumpleaños, así que Barry paró el concierto para que La Riviera entera le cantase "Cumpleaños feliz" antes de lanzarse juntos al éxtasis final de "Yo pensaba que me había tocado Dios".

Aun así, los momentos más coreados llegaron con Monster Truck, con ese "Mami quiero besarte" retumbando en toda la sala, o con Infancia mal calibrada, que ya suena a himno propio. Todo el mundo habla de Barry B, como demuestra un reciente reels donde artistas como Shinova, Carmesí, Candela Gómez o Dani Fernández lo ponen por las nubes.

Los puentes entre el rock, lo alternativo y lo urbano se diluyen con propuestas como la de Barry B, que confirman que el futuro de la música puede tener guitarras y, sobre todo, no necesita encerrarse en un solo estilo.