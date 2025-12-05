GTA VI y la polémica por su supuesta representación LGTBI: qué dicen los rumores y cómo ha reaccionado la comunidad

Los rumores en torno a Grand Theft Auto VI, el próximo gran lanzamiento de Rockstar Games previsto para el 19 de noviembre de 2026, continúan multiplicándose mientras la compañía mantiene silencio sobre la mayoría de sus contenidos. En las últimas horas, varios medios estadounidenses han difundido la posibilidad de que el juego incorpore desfiles del Orgullo y una presencia ampliada de personajes y narrativas LGTBI. Esta información, que no ha sido confirmada por Rockstar, ha sido suficiente para generar una discusión especialmente intensa entre seguidores de la saga.

La reacción ha sido inmediata. Buena parte de la comunidad ha recibido el rumor como un paso hacia una representación más acorde con la vida real, en una franquicia al margen de cuya sátira siempre ha buscado recrear ciudades inspiradas en entornos contemporáneos. Otros usuarios, sin embargo, han mostrado su rechazo, generando un debate que muchos consideran anacrónico. Uno de los comentarios más compartidos en X ironizaba sobre esta contradicción: quienes llevan más de una década reclamando un mundo "lo más realista posible" se muestran ahora contrariados ante la idea de incluir desfiles que se celebran desde 1969 en decenas de países. El mensaje concluía recordando que "las personas LGTBI existen", subrayando lo que muchos consideran una obviedad.

La discusión no se entiende sin recordar que la empresa ya había adelantado, hace años, que la nueva entrega sería menos ofensiva hacia minorías y colectivos históricamente caricaturizados en entregas anteriores. Rockstar ha trabajado en los últimos tiempos en revisar su enfoque humorístico y su tratamiento de ciertos personajes, en un intento de adaptar la saga a un contexto social distinto al de sus primeros títulos.

Por ahora, todo queda en el terreno de la especulación. Sin declaraciones oficiales ni material promocional que confirme estos elementos, la conversación se mantiene en torno a filtraciones no verificadas. Lo que sí parece claro es que cualquier indicio sobre el contenido de GTA VI seguirá generando debate, especialmente cuando apunta a cambios en el tono y la representación de una de las franquicias más influyentes del sector.