Toda la nueva información sobre la trama, los personajes y las localizaciones de GTA VI

Tras el lanzamiento del esperado segundo tráiler de Grand Theft Auto VI, Rockstar Games ha confirmado que el juego verá finalmente la luz en mayo de 2026. Pero eso no es todo: junto con el avance, la compañía ha desvelado una gran cantidad de información inédita sobre la narrativa del juego, sus protagonistas y los entornos clave que formarán parte de esta nueva entrega.

Sabíamos ya que Lucía y Jason serían los protagonistas de una historia inspirada en el clásico arquetipo criminal de Bonnie y Clyde. Sin embargo, ahora también conocemos el mundo que los rodea y los personajes que influirán en su viaje: desde narcotraficantes asentados en Vice City hasta atracadores de bancos, figuras del entretenimiento nocturno e incluso celebridades del mundo musical y digital.

En este artículo repasamos todo lo que se ha revelado hasta ahora sobre GTA VI, sus protagonistas, los personajes secundarios y los escenarios que definirán esta ambiciosa aventura.

Según la descripción oficial de Rockstar: "Jason y Lucía siempre supieron que tenían todo en contra, pero cuando un golpe aparentemente sencillo termina saliendo mal, ambos quedan atrapados en el lado más oscuro del lugar más soleado de América. En medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, tendrán que confiar más que nunca el uno en el otro si quieren sobrevivir."

El escenario principal de la historia será Vice City, una vibrante metrópolis costera inspirada en Miami, que regresa con una versión completamente rediseñada y mucho más viva. Este entorno forma parte del ficticio estado de Leonida, una región rica en contrastes que abarca desde humedales y zonas rurales hasta áreas urbanas decadentes y paraísos turísticos en decadencia.

Además de Jason y Lucía, la historia incorpora un amplio abanico de personajes secundarios que enriquecen el universo del juego, como Cal Hampton, espía tecnológico aliado de Jason; Boobie Ike, magnate de negocios turbios; Dre'Quan Priest, encargado del club de striptease de Boobie; el rapero Real Dimez; el asaltante de bancos Raul Bautista; y el temido narcotraficante Brian Heder.

Así son los principales personajes de GTA VI

Jason Duval

Jason Duval / GTA VI | Rockstar Games

"Pase lo que pase, puedes contar conmigo."

Jason siempre ha buscado una vida sencilla, aunque la realidad se empeñe en complicársela. Creció rodeado de estafadores y delincuentes, y tras una etapa en el ejército intentando dejar atrás su juventud conflictiva, terminó en los cayos haciendo lo que mejor sabe: trabajar para los narcotraficantes locales. Quizá haya llegado el momento de cambiar el rumbo.

Conocer a Lucía podría haber sido su mayor fortuna… o su mayor error. Jason sueña con un final feliz, pero ahora mismo, ese destino parece más incierto que nunca.

Lucia Caminos

Lucía Caminos / GTA VI | Rockstar Games

"Lo único que importa es a quién conoces y lo que tienes."

Lucía aprendió a pelear antes incluso de aprender a caminar, gracias a su padre. Desde entonces, la vida no ha hecho más que ponerla a prueba. Su lucha por proteger a su familia la llevó a la penitenciaría de Leonida, de la que solo logró salir gracias a un golpe de suerte. Ha aprendido de sus errores y ahora actúa con inteligencia.

Sueña con la buena vida que su madre siempre quiso en Liberty City, pero no piensa conformarse con sueños vacíos. Lucía ha decidido tomar las riendas de su destino. Tras su salida de prisión, cree que una vida junto a Jason podría ser su oportunidad para cambiarlo todo, cueste lo que cueste.

Cal Hampton

Carl Hampton / GTA VI | Rockstar Games

"Hay demasiados pájaros volando en perfecta formación."

Amigo de Jason y asociado de Brian Heder, Cal se siente más cómodo frente a una pantalla, espiando las comunicaciones de la guardia costera, con una cerveza en la mano y unas cuantas pestañas abiertas en el navegador. Paranoico y resignado a su lugar en la base de la pirámide social, Cal no tiene grandes ambiciones... aunque Jason sí.

Boobie Ike

Boobie Ike / GTA VI | Rockstar Games

"El dinero del club paga el estudio, y el dinero de la droga lo paga todo."

Boobie es una leyenda en Vice City, y se comporta como tal. Ha sabido convertir sus años en la calle en un imperio legal: bienes raíces, un club de striptease y un estudio de grabación. Siempre sonriente, se transforma en alguien implacable cuando se trata de negocios.

Su verdadera prioridad es su alianza con Dre'Quan Priest y su sello Only Raw Records, al que espera llevar al éxito definitivo.

Dre'Quan Priest

DreQuan Priest / GTA VI | Rockstar Games

"Ver a la gente bailar es mi conexión con la industria."

Más emprendedor que criminal, Dre'Quan vendía droga para sobrevivir, pero siempre tuvo un ojo puesto en el negocio musical. Hoy lidera Only Raw Records y apuesta fuerte por su nueva promesa, Real Dimez. Si el próximo hit triunfa, su vida cambiará para siempre.

Real Dimez

Real Dimez / GTA VI | Rockstar Games

"All my dimes in this club. Meet my twin, make it a dub."

Bae-Luxe y Roxy forman el dúo Real Dimez. Amigas desde la adolescencia, combinan inteligencia, carisma y una fuerte presencia en redes sociales. Convirtieron su vida en el barrio en una carrera musical basada en letras provocadoras y vídeos virales.

Su colaboración con DWNPLY las catapultó al éxito. Tras varios altibajos, han firmado con Only Raw Records y están listas para recuperar la fama.

Raul Bautista

Raul Bautista / GTA VI | Rockstar Games

"La vida está llena de sorpresas, colega. Creo que a todos nos vendría bien recordarlo."

Veterano atracador de bancos, Raul combina carisma, experiencia y audacia. Siempre está en busca de compañeros valientes que se atrevan a ir más allá. Cada golpe le hace asumir más riesgos. El próximo puede ser el último... o el más lucrativo.

Brian Heder

Brian Heder / GTA VI | Rockstar Games

"Cargué tanta hierba en ese avión que podría hacer levitar el estado de Leonida."

Veterano del contrabando en los cayos, Brian aún trafica desde su astillero junto a su tercera esposa, Lori. Aunque ha delegado la mayoría del trabajo sucio, sigue siendo una figura temida. Deja que Jason viva en una de sus propiedades a cambio de que le ayude con la extorsión local... y se pase a tomar sangría de vez en cuando.

Así son los principales lugares del GTA VI

Vice City

Vice City / GTA VI | Rockstar Games

Todo en exceso

Una ciudad que combina glamur, codicia y caos. Aunque los días de los 80 quedaron atrás, Vice City sigue siendo la capital de la fiesta en América. Desde las playas de Ocean Beach hasta los mercadillos de Tisha-Wocka, pasando por los restaurantes de Little Cuba y el bullicioso puerto de cruceros, cada rincón ofrece su propio peligro… y oportunidad.

Cayos de Leonida

Cayos de Leonida / GTA VI | Rockstar Games

La puerta al paraíso

Un archipiélago de apariencia tranquila, ideal para copas bajo el sol y tumbonas en la playa. Pero bajo su atmósfera relajada se esconden las aguas más peligrosas del estado y un submundo criminal en plena ebullición.

Grassrivers

Grassrivers / GTA VI | Rockstar Games

Bienvenido a los humedales

El corazón salvaje de Leonida. Este paisaje pantanoso alberga caimanes, contrabandistas y secretos enterrados entre los manglares. Un entorno tan bello como letal.

Port Gellhorn

Port Gelhorn / GTA VI | Rockstar Games

Vive al límite

Un antiguo destino turístico venido a menos, reconvertido en el epicentro de la economía sumergida: licor barato, píldoras de farmacia y carreras en moto entre centros comerciales en ruinas. Ideal para quienes buscan peligro a bajo costo.

Ambrosia

Ambrosia / GTA VI | Rockstar Games

La dulzura de Leonida

En el centro del estado, la refinería Allied Crystal aún simboliza la industria tradicional, pero también es el epicentro de conflictos laborales y crimen organizado. Todo esto bajo la vigilancia —y control— de una temida banda de moteros.

Monte Kalaga

Monte Kalaga / GTA VI | Rockstar Games

Una tierra muy, muy salvaje

Ubicado en el extremo norte de Leonida, es un refugio para cazadores, pescadores y ermitaños que desconfían del gobierno. Rodeado de bosques densos y caminos de tierra, Kalaga ofrece libertad... pero también aislamiento y peligro.