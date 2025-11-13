Valve presenta Steam Machine, su nueva consola para competir con Xbox y PlayStation

La industria del videojuego suma una nueva contendiente. Valve, la empresa detrás de Steam y de la exitosa Steam Deck, ha presentado Steam Machine, su nueva consola de sobremesa. Este dispositivo busca combinar la potencia de un PC con la comodidad de una consola tradicional, y está previsto que llegue al mercado a comienzos de 2026.

Aunque el precio todavía no se ha revelado, la compañía liderada por Gabe Newell ha compartido las principales especificaciones técnicas. La Steam Machine se lanzará en dos versiones: una con 512 GB de almacenamiento y otra con 2 TB, ambas ampliables mediante tarjetas microSD. Según Valve, el sistema ofrecerá compatibilidad total con la biblioteca de Steam, permitiendo disfrutar de miles de títulos desde el primer día.

El anuncio ha llegado acompañado de otras dos novedades de hardware. Por un lado, el Steam Frame, un nuevo casco de realidad virtual que promete una experiencia inmersiva mejorada. Por otro, una actualización del Steam Controller, con un diseño más ergonómico y una respuesta háptica mejorada. Todo apunta a que la compañía busca recuperar el terreno perdido en el mercado del hardware, tras centrarse en los últimos años en el éxito de la Steam Deck.

Con este movimiento, Valve entra de lleno en la competencia con las consolas de Sony y Microsoft. Su apuesta se basa en ofrecer un ecosistema completamente abierto, sin necesidad de suscripciones y con una integración total con el catálogo de Steam. Si logra cumplir las expectativas, la Steam Machine podría convertirse en una alternativa sólida para quienes buscan una experiencia de juego más versátil y centrada en el usuario.