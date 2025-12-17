Ya puedes consultar tu Steam Replay 2025: conoce todo lo que has jugado este año y los logros que has desbloqueado

La plataforma de videojuegos Steam ha activado su resumen anual correspondiente a 2025, una función que recopila la actividad de cada cuenta a lo largo del año y la presenta de forma visual y desglosada. El sistema sigue la línea de ediciones anteriores, pero vuelve a poner el acento en la cantidad de información que ofrece al jugador, desde hábitos de juego hasta estadísticas técnicas poco habituales en otros resúmenes similares.

El acceso al Steam Replay 2025 es sencillo y directo. Basta con conectarse con la cuenta personal y entrar en la sección creada para la ocasión para que el informe se genere de manera automática. A partir de ese momento, el usuario puede consultar todos los títulos a los que ha dedicado tiempo durante el año, independientemente de que se trate de juegos completos, accesos anticipados o simples demos probadas durante unos minutos.

Uno de los apartados más llamativos es el dedicado al tiempo de juego. Steam muestra no solo las horas totales invertidas, sino también la distribución mensual de la actividad, permitiendo identificar en qué meses se ha jugado más y cuáles han pasado casi en blanco. Cada uno de los títulos más utilizados cuenta con su propia gráfica, acompañada del número de sesiones y los logros desbloqueados.

El resumen también entra en aspectos más técnicos del uso de la plataforma. Se indica, por ejemplo, si el jugador ha utilizado mayoritariamente teclado y ratón o si ha optado por mando, así como el porcentaje de juegos nuevos frente a títulos más antiguos. A esto se suma un desglose por géneros, que permite detectar patrones claros en las preferencias de cada usuario.

Otra de las secciones recoge una vista cronológica de todo el año, mostrando qué juegos estuvieron presentes en cada mes y si se trataba de la primera vez que se iniciaban. Este apartado ayuda a entender la evolución del comportamiento del jugador a lo largo de 2025 y a identificar picos de actividad concretos.

Por último, Steam Replay permite comparar resultados con amigos, siempre que sus perfiles lo permitan. De este modo, el resumen anual no solo funciona como una herramienta de consulta personal, sino también como una forma de compartir estadísticas y hábitos dentro de la comunidad de Steam.