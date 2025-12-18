Twitch estrena el rol de Moderador Principal y redefine la gestión interna de los canales

Twitch ha introducido oficialmente un nuevo rol dentro de su sistema de moderación: el Moderador Principal. Esta nueva figura amplía de forma notable las responsabilidades que hasta ahora tenían los moderadores tradicionales y supone un pequeño pero significativo cambio en la estructura de control de los canales.

Hasta este momento, determinadas funciones clave estaban reservadas exclusivamente al creador del canal. Entre ellas se encontraban la posibilidad de añadir o eliminar moderadores, así como modificar de manera directa las configuraciones generales de moderación. Con la llegada del Moderador Principal, esas competencias pueden delegarse en una persona de confianza elegida por el propio streamer.

El moderador designado con este nuevo rol tendrá capacidad para gestionar otros moderadores y acceder a todas las opciones relacionadas con la moderación del canal. Es decir, actuará como una extensión operativa del creador, con un nivel de control superior al del resto del equipo de moderación. Twitch no ha detallado cambios adicionales ni nuevas funciones más allá de esta redistribución de permisos.

La medida parece orientada a facilitar la gestión de canales grandes o con actividad constante, donde la carga de trabajo no siempre puede recaer en una sola persona. También puede servir para profesionalizar aún más la moderación en comunidades amplias, donde la rapidez de respuesta y la coordinación interna resultan clave.

Este anuncio llega en un contexto complejo para Twitch. En los últimos meses, la plataforma ha afrontado críticas por cambios en sus políticas, ajustes económicos y una percepción general de estancamiento frente a otras alternativas de consumo de contenido en directo. Sin entrar en reformas de gran calado, la introducción de este rol apunta a una estrategia de optimización interna más que a una transformación profunda del modelo.

Por ahora, Twitch no ha comunicado si el Moderador Principal tendrá visibilidad pública dentro del chat ni si este rol se ampliará en el futuro con nuevas funciones. El cambio, discreto pero relevante, refuerza la idea de que la plataforma busca ajustes graduales en su funcionamiento mientras atraviesa una etapa de menor estabilidad y redefinición de prioridades.