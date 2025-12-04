Este profesor de matemáticas conquista TikTok y logra lo imposible: que hasta los de letras se enamoren de los números

TikTok se ha consolidado en los últimos años como un espacio donde conviven el entretenimiento, la divulgación y el activismo, entre otras muchas cosas, porque no todo van a ser challenges. En ese contexto ha surgido con fuerza el perfil de @ViviMathTeacher, un docente que ha logrado llamar la atención no solo por resolver problemas matemáticos, sino por la forma directa y honesta con la que habla de su profesión.

En sus vídeos, de duración breve y ritmo ágil, explica operaciones, despeja incógnitas y desarma paso a paso ejercicios que para muchos estudiantes resultan complejos. Pero su propuesta va más allá del contenido puramente académico. En paralelo, dedica parte de sus publicaciones a reflexionar sobre la presión del profesorado, las carencias del sistema educativo y las dificultades reales que se viven dentro del aula.

Este enfoque dual —didáctico y crítico— es una de las claves de su éxito. Vivi se presenta como un profesional apasionado por las matemáticas y por la enseñanza, pero también como alguien que no esquiva los aspectos más duros de su trabajo. Esa combinación ha generado una identificación clara con parte del público, que ve en sus vídeos una versión cercana y sincera del oficio docente.

La reacción de los usuarios se refleja en la sección de comentarios, donde abundan mensajes que mezclan sorpresa, humor y reconocimiento. "¿Tanto les cuesta al resto de profesores explicarlo como él?", se pregunta un seguidor. Otro comenta: "¿Por qué lo he visto entero si soy de humanidades?". Incluso hay quien admite: "¿Qué hago viendo esto si hace dos años que no doy mates?". Estas frases resumen el impacto transversal de su contenido, capaz de atraer a perfiles muy distintos.

Más allá de las cifras de visualizaciones, su caso demuestra que existen nuevas formas de enseñar y de comunicar el conocimiento en redes sociales. Vivi está probando que las matemáticas, habitualmente percibidas como una materia árida, pueden encontrar un espacio atractivo en las redes sociales si se explican con claridad, entusiasmo y sentido crítico.

El fenómeno de @ViviMathTeacher no solo habla del poder de las plataformas digitales, sino también de una nueva generación de docentes que entienden la divulgación como una extensión natural del aula. Y, por ahora, los números —en todos los sentidos— parecen darle la razón.