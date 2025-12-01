La nueva declaración de amor de Aitana a Plex tras sus vacaciones en Maldivas

La cantante de Operación Triunfo, Aitana, está atravesando el mejor momento de su carrera profesional. Actualmente llena estadios, lanza canciones que rápidamente se convierten en éxitos y se posiciona entre las artistas más escuchadas del panorama musical español. Paralelamente, su vida amorosa parece ir por el mismo camino, ya que su relación con Plex cada vez está más consolidada y ambos no dudan en mostrar públicamente su cariño y complicidad.

En varias ocasiones se les ha visto compartiendo eventos, celebrando sus logros mutuamente y apoyándose de manera constante en su día a día. También disfrutan viajando juntos y participando en festividades, como Halloween, donde ambos se disfrazaron de vampiros, una muestra de la diversión y conexión que comparten. Plex incluso subió una foto con Aitana donde ambos se mostraban muy enamorados, lo que generó una gran reacción entre sus seguidores.

Recientemente, la pareja compartió un viaje a las Maldivas, destino que suele reservarse para momentos especiales, lo que ha hecho saltar las especulaciones sobre lo bien que se encuentran. Durante este viaje, Plex comentó en una publicación de Instagram “mia”, a lo que Aitana respondió: “Plex, te amo”, mostrando públicamente la cercanía y el cariño que se tienen.

Los fans de Aitana se muestran encantados con esta relación, ya que la perciben auténtica, libre y tranquila, disfrutando de un momento pleno tanto personal como profesional. Su amor se percibe como recíproco, sano y con gran proyección de futuro, y muchos seguidores confían en que seguirán creciendo juntos, mientras Aitana continúa brillando en su carrera musical y Plex se consolida como su apoyo incondicional.