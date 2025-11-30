El torneo viral del momento es uno entre huevos: ¿cuál es el más fuerte?

¡A un lado del ring! ¡Con un peso de 69 gramos y portando el campeonato de peso ahuevado mundial! ¡Está invicto, está en racha! ¡Eeeeees Clukctavius! ¡Y en la esquina contraria…! grEgg. Solo grEgg. No es quizá la clase de contrincante que uno esperaría frente a un campeón mundial, pero tampoco sería la primera ocasión en la que un underdog logra dar la sorpresa y alzarse con el cinturón de– no, vale, pausa, ¿de qué narices estamos hablando? ¡Pues del nuevo fenómeno viral en redes en el que dos huevos compiten por ver quién es el más duro! De verdad, mira, dale al play:

Lo que hace que una serie de vídeos de esta categoría se vuelva tan popular es que no se conforma con chocar dos huevos y cerrar cortina. No, este youtuber está decidido a contar toda una historia, concediendo todo tipo de personalidades a dos huevos, en esencia, idénticos. El campeón actual es uno que se ha dejado llevar por la mala vida y la fama, pasando noches de juerga sin importarle las consecuencias. Su retador es un muchacho humilde, pero de pasado tenaz y músculos de hierro. Es así como se teje una narrativa que lleva al momento culmen en el que ambos chocan.

El resultado es que un huevo vive y el otro muere. El vencedor permanece como campeón, en busca de completar una racha de victorias de un nivel jamás imaginado. El derrotado pasa a formar parte del desayuno el creador de contenido, bastante aficionado a hacerse burritos para desayunar. Los huevos forman parte habitual de su dieta, así que esta es una manera tan buena como cualquier otra de sacarle partido. Solo queda, entonces, hacerse una pregunta: ¿se habrá puesto ya el huevo capaz de derrotar algún día al poderoso Clucktavius? ¿O permanecerá firme en su reinado hasta el final de la competición? Solo el tiempo será capaz de responder estas preguntas.