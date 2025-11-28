Los mejores chistes y tuits sobre mosquitos

Nada más representativo del verano que la llegada del calor, las vacaciones, las playas, los helados pero también los mosquitos.

Los mosquitos se encuentran entre ese grupo de insectos más molestos en verano, y de los que muchas personas no pueden evitar ser blanco fácil de sus picaduras.

Algunas de mis selecciones de tuitazos anteriores han sido la de tuits sobre parejas, sobre doctores, los tuits de asociaciones y clubs y los que sacaban punta a la homeopatía pero ahora es el turno de los mosquitos.

Nosotros somos blanco de sus picaduras pero ellos lo son de nuestro humor como demuestra esta selección de chistes y tuitazos. Obviamente Twitter no sirve para combatir a los mosquitos pero por lo menos nos echamos unas risas y ¡Que nos quiten lo rascao!