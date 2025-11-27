Trabajar como elfa en Laponia: una española contra el frío de -22 °C

La usuaria de TikTok @evabauuu ha publicado un vídeo en el que nos cuenta su experiencia en el primer día trabajando como elfa en Laponia, un puesto que parece sacado directamente de una película de Navidad.

Nos explica cómo se tiene que peinar y maquillar, pero lo más importante es cómo abrigarse, ya que aquel día la temperatura era de nada menos que -22 grados. Aun así, eso no le impedía estar contenta, emocionada por su primer día.

El camino desde su casa hasta el trabajo parece irreal, con todo nevado. El lugar es espectacular, pero el frío es traicionero: en un paseo de solo diez minutos se le congelaron hasta las pestañas.

En su primer día, Eva estuvo en el campamento base, todo decorado y perfecto para la Navidad, un lugar donde incluso quienes no sienten el espíritu navideño parecen contagiarse de él solo con verlo.

Laponia, en el norte de Finlandia, es conocida como la tierra de Papá Noel, y cada año atrae a miles de turistas que quieren experimentar la magia de la Navidad. Trabajar allí como elfa permite vivir de cerca la leyenda de Santa Claus, ayudando en talleres, decoraciones y actividades que hacen que todo parezca un cuento navideño real.

Eva finaliza el vídeo diciendo: "Ha sido un día muy chulo y me lo he pasado súper bien". Una experiencia y un trabajo que, sin duda, quedará siempre guardado en sus recuerdos.