Las letras más polémicas del trap

El trap que comenzó como un subgénero del hip-hop en Estados Unidos durante los años 90, se ha consolidado como uno de los estilos más influyentes de la música urbana a nivel global. Artistas como Bad Bunny, C. Tangana, Bb Trickz o Bad Gyal han puesto este género en el punto de mira internacional con sus ritmos pegadizos y letras explícitas que a veces generan controversia.

1. Drakukeo, de Kidd Keo

Kidd Keo es quizás uno de los artistas más criticados en España a raíz de su canción ‘Drakukeo’. En ella, el cantante alicantino cuenta de manera muy explícita y obscena diversos actos sexuales que llevaría a cabo con una chica. Además, hace hincapié en la edad de la supuesta joven diciendo que si no tuviera 18 podría ir a la cárcel.

El estribillo dice: 'La culeo, un taladrador / Le meto el de'o, dice por favor / La caliento, soy un radiador'.

2. Yaya, de 6IX9INE

Daniel Hernández, más conocido como 6IX9INE o Tekashi69, fue declarado culpable en 2015 de un delito de abuso a menores. No obstante, parece que los vídeos en los que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor de 13 años no han acabado con su carrera.

Yaya, lanzada en 2020, generó críticas por su contenido sexual explícito y la representación de mujeres semidesnudas en el videoclip.

Podemos escuchar líneas como: 'Una nena así me hacía falta/ Que metiera mi mano por su falda/ Se ve que no es santa/ Es como yo, que le gusta la maldad'.

3. Tu coño es mi droga, de PXXR GVNG

Esta canción de 2016 del grupo PXXR GVNG, considerado la respuesta española al trap latino, repite hasta 102 veces a lo largo de los 3 minutos y 29 segundos que dura la canción: Tu coño es mi droga.

4. La Bebe remix, de Anuel AA, Cardi B, Black Jonas Point, Secreto y Liro Shaq

Anuel AA es uno de los cantantes de 'reggaeton' y trap latino más conocidos a nivel mundial. No solo por su música, sino también por su controvertida vida privada, ya que el artista ha sido detenido en más de una ocasión por motivos de diversa índole, como la portación de armas de forma ilegal.

Este 2020, junto a otros artistas del género, sacó La Bebe remix, en la que de forma explícita habla sobre una felación.

En su estribillo se puede escuchar: 'Me pide leche (me pide leche)/ Y en la boca se la doy/ Pero no te apeches/ Que tú no sabes quién yo soy'.

5. Santa María, de Bad Gyal

Desde que comenzó su carrera artística, Alba Farelo, más conocida por su nombre artístico Bag Gyal, es una de los máximos referentes de dancehall y trap en España. Sin embargo, sus controvertidas letras no dejan indiferente a nadie.

La canción titulada Santa María, que alcanzó el número uno de tendencias de YouTube a pocas horas de su publicación. En ella podemos escuchar letras como: ‘Él me llama santa, Santa María/ Porque mi coño está apreta'o como el primer día/ Este coño te hace bajar down low/ Él es jamaicano pero se lo come to".

6. Baticano, de Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny ha destacado por su capacidad de innovar y crear hits. Su tema Baticano es uno de los más polémicos y criticados. "La noche se puso kinky / Tre' dedo' en el toto, en el culo, el pinky / La' moña' violeta como Inky Winky"

6. Perrita, de Bb Trickz

BB Trickz se ha convertido en una figura relevante y provocadora del trap español. En su canción Perrita muestra una letra directa, en la que habla de sexo y de sus preferencias, reflejando un estilo irreverente y consolidándose como una de las voces más disruptivas del panorama actual.

En la canción nos deja con algunas frases destacadas, como: "La perrita de tus sueños, siempre yo quiero singa" y "Tengo el toto limpiecito, a mí me gusta juga".