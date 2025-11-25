Los mejores chistes y tuits sobre cuñados

Un concepto que ha cambiado y crecido en los últimos tiempos es el del cuñado. Todos sabemos que un cuñado es el hermano del cónyuge de una persona o e el cónyuge del hermano de una persona.

Existe el cliche del cuñado cansino que en las reuniones familiares todo lo sabe y no para de decir argumentos sin ninguna base como si fueran verdades absolutas. Pero en los últimos años la palabra ha traspasado el ámbito familiar y se usa para referirse a este tipo de personas en general.

X (antes Twitter) está lleno de bromas, comentarios, chistes, memes y tuitazos sobre cuñados y no podía dejar pasar la oportunidad de hacer una pequeña recopilación de algunos de los mejores. Esta es una noticia perfecta para que estas navidades se la enseñes a tu cuñado cuando tengas una cena o la compartas en el grupo de whatsapp de la familia.