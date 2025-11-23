El hobby viral japonés de 1999 que vuelve a estar de moda

Dorodango. Esa es la palabra del día - y del momento. Se trata de un hobby japonés que se volvió tremendamente popular a finales de los años 90. ¿En qué consiste? En pulir barro. Tal y como suena, sí. Un profesor observó a sus alumnos más pequeños haciéndolo en el patio y desarrolló un método para mejorar el proceso. Después de ser entrevistado por la televisión nipona, el hobby se convirtió en asunto nacional y empezó a ser replicado por todo el país. No es de extrañar, dado que se trata de algo muy sencillo.

Todo empieza recogiendo tierra. Después, tienes que pasarla por un colador para garantizar que te quedas con lo más fino de todo lo fino. Mezcla con agua en una bolsita de plástico que se pueda cerrar. Masajea hasta alcanzar la consistencia deseada - vamos, hasta que sea barro. Si hace falta, añade más agua o tierra para llegar al resultado final. Es un poco como cocinar: según ves lo que haces, te adaptas hasta conseguir lo que quieres. No uses toda la tierra, eso sí, porque en no mucho la vas a necesitar.

Después de que se seque, tendrás que darle forma esférica perfecta. Es un poco complicado de explicar sin ver, pero coge un bote vacío de cualquier especia y empieza a frotar con cuidado el barro. Moja, frota, reboza y vuelve a repetir, como si fueran croquetas pero muchas veces. Así hasta tener una superficie bien pulida y brillante. Eso sí, en los comentarios surgen algunas recomendaciones como usar mascarilla para proteger tus pulmones, dado que los restos pueden perjudicar a tu salud. También hay algunos comentarios de japoneses que, con este vídeo, han recordado grandes momentos de su infancia. Los hay que incluso indican cómo el dorodango podría haber sido un gran éxito durante la pandemia para entretenerse en casa.