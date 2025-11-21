TEORIAS DE INTERNET
¿Rapero o actor? La teoría que une a EsDeeKid con Timothée Chalamet
En Internet se crean muchas teorías de diferentes tipos, donde los fandoms de personas famosas realizan investigaciones dignas del CSI. Algunas teorías parecen tener fundamentos, pero otras, es verdad, no tienen mucho sentido aunque casi todas nos entretienen.
El usuario @cypher_theelfzz ha publicado un video en el que explica una teoría muy extendida en Internet: la idea de que detrás del rapero londinense EsDeeKid podría estar el famoso actor Timothée Chalamet. Esta teoría nace del fuerte anonimato que mantiene el rapero, ya que nunca ha mostrado su rostro, lo que alimenta las suposiciones y especulaciones de los fans.
Cypher comenta en el video que "todo supuesto parecido se basa en los ojos, los gestos y ciertas prendas clave que ambos han llevado alguna vez". Por ejemplo, menciona una bandana de calaveras que comparten, una coincidencia más que aviva la teoría en redes.
La especulación cobró aún más fuerza cuando el actor fue visto asistiendo a un concierto en Londres del rapero Fakemink, un artista cercano a EsDeeKid y con quien ha colaborado en uno de sus temas más virales, "LV Sandls". Sin embargo, en ese concierto no interpretaron la canción juntos y EsDeeKid no apareció, lo que llevó a algunos usuarios a decir que "nunca se ha visto al rapero y al actor juntos, así que podrían ser la misma persona".
Algunas personas sostienen que no habría razón para que Timothée Chalamet asistiera a un concierto de Fakemink, pero el creador de contenido dice que "teniendo en cuenta que Fakemink ha recibido co-signs de Drake, Playboi Carti y Frank Ocean recientemente" por lo que el alcance de su música ha crecido muchísimo y no sería tan extraño.
Otro punto debatido es que EsDeeKid tiene acento escocés y el actor no. Sin embargo, algunos argumentan que, por su profesión, Chalamet podría imitar acentos con facilidad.
¿Tú qué opinas? ¿Crees en esta teoría o piensas que es simplemente otra de tantas ideas que inventan los fandoms?
