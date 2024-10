Timothée Chalamet desata la locura al aparecer en un concurso de dobles suyos en Nueva York

El actor Timothée Chalamet dio una inesperada sorpresa este domingo al aparecer en su propio concurso de dobles celebrado en Washington Square Park, Manhattan. Organizado por el popular youtuber Anthony Po, el evento reunió a decenas de personas que se disputaban el título de el mejor Tim, con un premio de 50 dólares para el participante más parecido al protagonista de Dune y Call Me By Your Name. La asistencia se disparó después de que el evento fuera promocionado por redes sociales y con posters por toda Nueva York.

El concurso transcurría entre risas y bromas sobre el físico y estilo de Chalamet, pero lo inesperado sucedió cuando, en medio de la multitud, apareció el propio actor, luciendo una gorra y pasando desapercibido entre los imitadores. La presencia de Chalamet fue capturada en un video que no ha tardado en viralizarse, mostrando cómo el intérprete se acercó a los fans y se unió a uno de sus dobles, provocando el delirio de los asistentes.

El revuelo alcanzó tal magnitud que la policía de Manhattan tuvo que intervenir para controlar la aglomeración de personas, llegando incluso a detener a un individuo para restablecer el orden. A pesar de la intervención, el evento alcanzó a coronar a Miles Mitchell, de 21 años, como el mejor Tim, quien se llevó el premio y el reconocimiento de Chalamet.

La inesperada aparición del actor ha convertido el concurso en un momento inolvidable para sus seguidores, quienes aún desconocen cómo Chalamet se enteró del evento. Su presencia espontánea y cercana ha dejado a sus fans con una experiencia única, en un evento que, sin duda, ha pasado a ser memorable en la agenda cultural de Nueva York.