El hilo viral sobre el contacto cero tras una ruptura que deberías leer si quieres olvidar a tu ex

Un hilo de la red social X ha desatado una intensa conversación sobre el contacto cero como estrategia para superar una ruptura. En una serie de mensajes que ha alcanzado millones de visualizaciones, el autor describe este método como un "botón de reinicio" para romper el vínculo emocional con una expareja, comparando los efectos de mantener contacto con una "droga" que alimenta la dependencia emocional.

El hilo se inicia con una afirmación clara: "El famoso contacto cero es, sin duda, una de las estrategias más eficaces para superar una ruptura y, sobre todo, para olvidar a tu ex". Según explica el autor, el "contacto cero" se basa en evitar cualquier tipo de interacción, lo que permite al cerebro reprogramar sus asociaciones emocionales, desvinculándose así de la necesidad de recibir mensajes o señales que antes daban consuelo o seguridad. "Imagina que tu ex es como una droga", añade, sugiriendo que cada mensaje o "me gusta" en redes sociales equivale a una pequeña dosis que refuerza la dependencia.

Desde la psicología cognitivo-conductual, el contacto cero facilita la extinción de los hábitos y pensamientos intrusivos asociados a una relación pasada. El hilo expone cómo cada interacción, aunque sea mínima, fomenta pensamientos repetitivos y preguntas constantes sobre la relación. "Cuanto menos ves o escuchas sobre tu ex, menos material tiene tu mente para dar vueltas", se lee en el mensaje, resonando entre numerosos usuarios que respondieron afirmando haber experimentado esta misma dinámica emocional.

Uno de los puntos más discutidos del hilo es el concepto de "refuerzo intermitente", es decir, el impacto de los contactos esporádicos en la adicción emocional. El autor explica cómo cada mensaje inesperado o actualización en redes puede ser interpretado como una señal, lo cual provoca "una pequeña explosión de dopamina" que reengancha emocionalmente a la persona. "El contacto cero corta de raíz este patrón", asegura, generando un fuerte debate entre los usuarios sobre si es mejor eliminar a una expareja de las redes o simplemente ignorarla.

Finalmente, el hilo aborda el miedo común a que una desconexión total lleve al olvido o a "perder algo importante". No obstante, el mensaje concluye que este miedo es una trampa emocional, ya que seguir en contacto no ayuda a "aprender a vivir sin depender de esa conexión emocional". En sus palabras, el contacto cero es "una declaración de independencia emocional" que permite a las personas recuperar el control sobre su bienestar y construir nuevos hábitos de forma saludable.

Este hilo, que ya acumula miles de reacciones y ha sido compartido por numerosos perfiles de salud mental y relaciones, muestra cómo una ruptura puede enfocarse desde un proceso de reprogramación emocional. Muy interesante leerlo si estás pasando por un momento similar.