Mar Lucas explica en X por qué no ha denunciado a Naim Darrechi

Mar Lucas vuelve a estar en el foco después de detallar un duro testimonio a través de su perfil personal en la plataforma X (anteriormente Twitter). En una serie de mensajes, la cantante detalló el acoso que, asegura, continúa recibiendo por parte de su exnovio Naim Darrechi, quien le ha amenazado con difundir videos privados de ambos. Lucas indicó que tomó la decisión de hacerlo público tras agotarse intentando ponerle fin por vías legales.

"Publicarlo para mí es la denuncia más grande que he podido hacer y la única opción que me ha quedado", comenzó diciendo Mar en sus mensajes, afirmando además que ya intentó denunciar en múltiples ocasiones sin éxito. "Es agotador que estén juzgando constantemente cómo reaccioné con 18-19 años y tener que estar dando explicaciones", añadió, aludiendo a la presión de quienes le cuestionan por no haber actuado antes.

La influencer explica que durante estos días ha buscado apoyo de abogados, familiares y amigos, pero que llegó a la conclusión de que "nada iba a hacer que él dejara de amenazarme y hacerme sentir miedo". Ante esta situación, decidió adelantarse y "tomar la justicia por su mano" plantándole cara públicamente a lo que tanto la atormentaba. Según Lucas, el motivo principal de hablar de su experiencia ha sido visibilizar su vivencia y lanzar un mensaje a quienes puedan estar pasando por algo similar.

En su mensaje final, Mar Lucas agradeció a quienes han mostrado empatía y apoyo: "Me siento más fuerte que nunca. Me he sentido súper abrazada, gracias". De momento, Naim Darrechi no ha emitido comentarios sobre las acusaciones, mientras que el testimonio de Mar Lucas sigue generando una ola de solidaridad y mensajes de apoyo en redes.