Mar Lucas acusa a Naim Darrechi de amenazarla con publicar vídeos comprometedores

Durante el día de ayer, Mar Lucas, conocida por su música y por su contenido en redes, ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram donde acusa públicamente a Naim Darrechi de intentar difundir videos comprometedores de su relación. Ambos mantuvieron una relación que fue muy comentada en redes y medios de comunicación, especialmente en 2021, cuando su romance ganó gran atención.

En su testimonio, Mar confesó que fue víctima de violencia de género durante esa relación y que ha sido un proceso muy doloroso hablar de su experiencia. En el video, publicado el 23 de octubre, la cantante asegura que Naim la contactó de forma pasivo-agresiva tras haber lanzado una canción en la que habla sobre su difícil relación y haber contado en una entrevista la realidad sobre los malos tratos que sufría por parte del creador de contenido. Según Mar, en ese mensaje Naim volvió a mencionarle la idea de publicar esos videos privados.

Lucas reveló que estas amenazas no son nuevas y que en varias ocasiones Darrechi le pidió permiso para compartir esos videos, algo que ella siempre ha rechazado rotundamente. "Me da asco ver esos videos", confesó Mar, explicando cómo podría afectar su imagen si llegaran a hacerse públicos. Además, aseguró que componer la canción fue su forma de poner fin a esa etapa tormentosa de su vida.

Con gran valentía, Mar Lucas utilizó su plataforma para pedir a otras personas que puedan estar en situaciones similares que no se queden calladas y que busquen ayuda. "Pido paz", dijo, refiriéndose al miedo que siente después de años de amenazas. Hasta el momento, Naim Darrechi no ha emitido ningún comunicado en respuesta a las acusaciones de su ex pareja.