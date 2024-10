Mar Lucas se sincera sobre su relación con Naim Darrechi: "Me considero una mujer maltratada"

La joven cantante e influencerMar Lucas ha conmocionado a sus seguidores al confesar públicamente que fue víctima de maltrato durante su relación con el tiktoker Naim Darrechi. Cuatro años después de finalizar su romance con el creador de contenido, Lucas ha publicado una nueva canción titulada Rota, en la que refleja el sufrimiento y el dolor que vivió junto a Darrechi. Esta revelación marca un antes y un después en la carrera de la artista, quien por primera vez ha verbalizado las heridas de su pasado.

En una entrevista para Freeda, conducida por Inés Hernand, Lucas explicó que le ha costado mucho aceptar lo vivido, aunque con ayuda de su psicóloga ha comenzado a procesar todo lo que sucedió. "Me considero una mujer maltratada, pero me cuesta mucho decirlo en alto", afirmó la cantante, quien también reconoció que en ese momento no era capaz de ver el abuso, ya que lo normalizaba como parte de la relación. "Me veía en el espejo con un moratón o una herida y no me impactaba, lo veía como algo normal", confesó emocionada.

La canción Rota no solo es una liberación emocional para la artista, sino que también busca dar visibilidad a situaciones que muchas mujeres enfrentan en silencio. En el videoclip de la canción, se recrean las heridas que Lucas sufrió durante aquellos años, un proceso que ella misma describe como "catártico". Al verse caracterizada con los moratones que llevaba en el pasado, Lucas experimentó un impacto emocional: "Me quedé en shock. ¿Por qué en ese momento lo veía normal?", se preguntaba.

Mar Lucas asegura que, tras lanzar el videoclip, se sintió liberada y feliz por haber dado este paso tan importante en su vida. "He salido de esto. Puedo contarlo y puedo decirlo aunque me cueste. Es la primera vez que puedo verbalizarlo y perdonarme a mí misma", concluyó la joven artista, quien espera que su testimonio sirva de ayuda para otras personas en situaciones similares.