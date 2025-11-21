Le hace creer que no la recuerda tras la operación y TikTok enloquece con la broma

La usuaria de TikTok @celiavdea ha publicado un vídeo en el que le gasta una broma a su mejor amiga, haciéndole creer que, tras la operación, había perdido totalmente la memoria y no sabía quién era.

Después de someterse a una operación de cirugía plástica, la amiga de Celia decidió visitarla en el hospital para ver cómo se encontraba, llevarle unos regalos y acompañarla en esos momentos tan delicados del postoperatorio. Pero al llegar a la habitación, se encontró con una sorpresa: su amiga actuaba como si estuviera en un estado de amnesia total.

Celia empieza la broma preguntando: "¿Pero la anestesista es usted? Me han dicho que iba a venir la anestesista a por esta pastilla." Poco después insiste: "Por favor, que venga alguien porque me estoy asustando. Me han dicho que iba a venir la doctora."

La amiga desconcertada, no sabe muy bien cómo reaccionar y repite varias veces: "Soy Anne, tu amiga. ¿De verdad no me reconoces?" Entre risas nerviosas, comenta que no entiende nada y que la situación le parece surrealista.

Cuando Celia finalmente le confiesa que todo era una broma, ambas empiezan a reír por lo absurdo de la situación, que termina convirtiéndose en una anécdota más de su amistad.

Los usuarios tampoco han tardado en reaccionar al vídeo, dejando comentarios como “qué máquina, ¿Cómo has aguantado tanto la risa?” o apoyando a la amiga con mensajes como “lo estoy pasando mal por Anne” o “qué mona la amiga, me ha dado penilla”. También están los comentarios destacando lo buena que fue la broma.

¿Y tú? ¿Alguna vez has hecho una broma así?