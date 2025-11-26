Los mejores chistes y tuits sobre cerveza

Parte de la gracia que tienen muchos humoristas, series de televisión y comedias son los chistes recurrentes. Esos chistes que se repiten en estructura y que te hacen gracia porque ya los conoces.

En Twitter (ahora X), salvando las distancias, ocurre algo parecido con los memes y cierto tipo de tuits que tienen una estructura similar pero cambian el chiste. Los tuits sobre parejas, sobre doctores o los tuits de asociaciones y clubs son algunos jemplos.

Nos hemos dado un paseo por los archivos de Twitter para rescatar los 40 mejores chistes y tuits de humor con la cerveza como protagonista.