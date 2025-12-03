De alumno a fan: la historia del cantante catalán al que Rosalía dio clases de canto

Con el estreno de LUX aún reciente, es normal que cada día aparezcan nuevas historias sobre Rosalía. Pero esta, que tiene que ver con su pasado, es una de las más especiales. Todo comenzó a través de una recomendación casual en un aula de música. POL, entonces adolescente, escuchó por primera vez el nombre de Rosalía gracias a su profesor, que le habló de una joven que cantaba flamenco y tenía "algo muy especial". Aquel comentario despertó su curiosidad y le llevó a buscarla en Facebook, donde pudo seguir sus primeros pasos artísticos.

Poco después, acompañado por sus padres, acudió a uno de sus conciertos en una asociación cultural del Raval. Más adelante, regresó a verla con una amiga en el emblemático Bar Pastís, un espacio diminuto donde el público apenas superaba la quincena de personas. Tras el concierto, esperaron a la cantante a la salida y terminaron charlando con ella durante cerca de una hora.

Fue entonces cuando POL se atrevió a preguntarle si daba clases de canto. Rosalía le respondió que en ese momento no podía, porque aún no tenía piso, pero que cuando se organizara le escribiría. Semanas después, el mensaje llegó. Durante los tres años siguientes, entre los 16 y los 19, el joven acudió semanalmente a su casa para recibir clases. En algunas ocasiones, incluso grababa fragmentos de las sesiones para repasar los ejercicios.

Más allá de la técnica vocal, la relación incluyó intercambio creativo. En una ocasión, el alumno le mostró una canción propia y recibió consejos sobre afinación y cambios de tono. Más tarde, ya en bachillerato, volvió a contactar con ella para entrevistarla en un trabajo de investigación sobre la influencia de la música afroamericana de los setenta en el hip hop de los noventa.

La etapa como profesor llegó a su fin cuando Rosalía, desbordada por la gira de su primer disco y la preparación de su proyecto final de grado, le facilitó el contacto de su técnica vocal, la mezzosoprano María Dolores de los Cortés. Aquel trabajo académico acabaría convirtiéndose en El Mal Querer, el punto de inflexión de su carrera.

Años después, la historia ha salido a la luz en un vídeo de TikTok. La propia Rosalía reaccionó con un mensaje de cariño, celebrando que su antiguo alumno siga cantando. POL también respondió, cerrando así un capítulo compartido antes de que todo cambiara.