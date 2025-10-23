¿Alguna vez te habías preguntado por que los libros huelen tan bien?

La creadora de contenido especializada en fomentar la lectura entre los jóvenes, Kenya (@kenyastephanie_), nos muestra en un TikTok por qué nos atrae tanto el olor de los libros. A este fenómeno se le llama bibliosmia, que significa el amor por el olor de los libros. El término proviene de las palabras griegas biblio (libro) y osme (olor), y es especialmente común en libros antiguos, evocando en nosotros una sensación de nostalgia profunda.

Según Kenya, "los libros huelen bien por una combinación de dos cosas: la celulosa y la lignina que vienen del papel". Estos compuestos se relacionan químicamente con otros aromas que resultan muy atractivos para nuestro olfato, ya que son primas químicas de la vainilla, el césped o el chocolate.

"A medida que el papel envejece, la lignina se oxida y tiñe las hojas de tonos dorados. Este mismo proceso libera los aromas que tanto nos atraen; nuestra nariz los asocia con sensaciones agradables, incluso sin que sepamos exactamente por qué" comenta la creadora.

Si eres adicto al olor de los libros, probablemente se deba a tres factores importantes: la literatura, la química y la nostalgia. Esta combinación única hace que cada libro antiguo se convierta en toda una experiencia sensorial.