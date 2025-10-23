¿SABÍAS QUE?
¿Alguna vez te habías preguntado por que los libros huelen tan bien?
Muchos de nosotros, al coger un libro, hacemos de manera instintiva el primer gesto de oler sus páginas. ¿Sabes por qué ese olor nos gusta tanto?
La creadora de contenido especializada en fomentar la lectura entre los jóvenes, Kenya (@kenyastephanie_), nos muestra en un TikTok por qué nos atrae tanto el olor de los libros. A este fenómeno se le llama bibliosmia, que significa el amor por el olor de los libros. El término proviene de las palabras griegas biblio (libro) y osme (olor), y es especialmente común en libros antiguos, evocando en nosotros una sensación de nostalgia profunda.
Según Kenya, "los libros huelen bien por una combinación de dos cosas: la celulosa y la lignina que vienen del papel". Estos compuestos se relacionan químicamente con otros aromas que resultan muy atractivos para nuestro olfato, ya que son primas químicas de la vainilla, el césped o el chocolate.
"A medida que el papel envejece, la lignina se oxida y tiñe las hojas de tonos dorados. Este mismo proceso libera los aromas que tanto nos atraen; nuestra nariz los asocia con sensaciones agradables, incluso sin que sepamos exactamente por qué" comenta la creadora.
Si eres adicto al olor de los libros, probablemente se deba a tres factores importantes: la literatura, la química y la nostalgia. Esta combinación única hace que cada libro antiguo se convierta en toda una experiencia sensorial.
