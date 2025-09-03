Todos en TikTok están flipando con este matrimonio: "Uso el semen de mi pareja como producto para el cuidado de la piel"

Una pareja de Georgia, EE.UU., se ha vuelto viral en TikTok tras revelar el inusual producto de cuidado de la piel que elaboran juntos: un tratamiento casero hecho a base de semen.Brandy Benjamin, de 30 años, y su esposo Bryce, con quienes comparte contenido en la cuenta @thebenjaminfam (casi 175.000 seguidores), aseguran que esta práctica ha transformado tanto su rutina de belleza como su relación de pareja.

"Llevamos casi ocho años preparando este producto y ha sido una auténtica revolución para mi piel", explicó Brandy. "Lo mejor es que solo tiene un ingrediente, puedes hacerlo con tu pareja y además te ahorra mucho dinero en cosméticos".

Aunque muchos seguidores se mostraron sorprendidos al descubrir el origen del tratamiento, Brandy se declara abierta a hablar del tema y anima a otros a probarlo. Según cuenta, su uso es versátil: puede aplicarse como mascarilla, congelarse en forma de cubitos de hielo, mezclarse con azúcar para obtener un exfoliante e incluso, asegura, tiene un sabor que no le resulta desagradable.

"La preparación nunca me incomoda porque se convierte en un momento de calidad que comparto con mi esposo. De hecho, siento que esta experiencia nos ha unido más", afirma.

Brandy también admite que no todos los usuarios reaccionan con entusiasmo, aunque asegura que para ella la intimidad siempre ha sido un terreno libre de tabúes. "Me sorprendió la cantidad de personas que dijeron que no se atreverían a intentarlo. Entiendo que no todos tienen la misma apertura, pero para mí es algo natural".

Entre sus opciones favoritas está el exfoliante de azúcar, que utiliza tanto en los labios como en otras zonas del cuerpo. Y aunque deja claro que no consume el producto directamente, reconoce que el ligero sabor que queda en los labios tras aplicarlo no le resulta molesto.