Cardi B es absuelta en un juicio civil por haber agredido a una guardaespaldas

La rapera Cardi B ha resultado absuelta en un juicio civil celebrado en Los Ángeles en el que se la acusaba de agredir a una antigua guardia de seguridad durante un incidente ocurrido en 2018. La demandante, Emani Ellis, alegaba que Cardi B la golpeó, le arañó el rostro con una uña y le escupió, lo que supuestamente le provocó daños físicos y emocionales que requerían una indemnización de 24 millones de dólares.

Tras menos de una hora de deliberación, un jurado compuesto por hombres y mujeres determinó que Cardi B no era responsable de ninguna agresión ni de causar daño emocional. Durante el proceso, la artista negó con rotundidad las acusaciones: "No la toqué, no la agredí", declaró fuera del tribunal, destacando su firmeza al afirmar que no tocaría a esa mujer ni siquiera "en su lecho de muerte".

Testigos clave, como personal médico y de recepción presente en el momento del altercado, respaldaron la versión de Cardi B. Aseguraron que no presenciaron ningún contacto físico entre ambas y, por el contrario, describieron a la demandante como la persona que adoptó una actitud agresiva.

Tras el veredicto, la rapera expresó su alivio por el desenlace del caso y advirtió que está dispuesta a contrademandar en futuras ocasiones ante demandas que considere frívolas. Además, pidió a sus seguidores respeto hacia Ellis, evitando la hostilidad online.

Este juicio ha revivido la atención mediática sobre Cardi B, en parte por su presencia llamativa en la sala —incluidos frecuentes cambios de peluca—, así como por los vídeos y declaraciones en directo que se volvieron virales durante el proceso.