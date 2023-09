Usa crema depilatoria en vez de champú y se da cuenta cuando ya se había lavado la cabeza

Este vídeo viral muestra el horrible momento en el que un joven se da cuenta de que había confundido la crema depilatoria con el champú. Nick Okerholm, de 25 años, vive en Nueva York y estamos seguros de que no le va a volver a pasar.

Tras volver a casa después de un turno de 12 horas, Nick llegó cansado y deseando darse una ducha, se dio cuenta de que se había quedado sin champú, pero vio que su compañero de piso tenía algo, o al menos eso creía.

Cuando ya se había enjabonado la cabeza, Nick se dio cuenta que había usado un bote de crema depilatoria, y aunque perdió bastante pelo; no lo dejó actuar por mucho tiempo y logró arreglar su cabello cubriendo mechones y cortando un poco la parte superior para que se mezclara todo.

Así lo ha contado él mismo: "Me sorprendió mucho porque ni siquiera me di cuenta de que era Nair hasta que sentí que mi pelo había empezado a arder. Busqué lo que pensé que era el champú de mis compañeros de cuarto y noté que era crema depilatoria. Entonces cogí mi móvil, lo grabé y lloré porque no podía creerlo. Pero esto es lo que pasa cuando usas cosas que no son tuyas".