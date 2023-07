Este chico no se ha lavado el pelo en 293 días y ha grabado el resultado

Cuanto más tiempo pasa, más complicados e impactantes se vuelven los retos de TikTok. Las enormes locuras que se han llegado a hacer en esta red social para hacerse viral hacen que la vara esté cada vez más alta, y el protagonista de este vídeo de aquí ha sabido estar a la altura de las expectativas. Ha pasado más de nueve meses (293 días en total, por ahora) sin utilizar champú para lavarse el pelo, y se ha grabado en numerosas ocasiones desde que empezó el proceso. Ha sido ahora cuando TikTok ha decidido darle su momento viral con más de un millón de impresiones, con las que ha sorprendido a miles de personas.

La filosofía de este chico es que el champú es más bien una construcción social, una necesidad creada por personas que quieren vender productos que en realidad no son necesarios. Para demostrarlo, ha pasado todos estos meses sin utilizar champú para lavar su pelo, y su apariencia no engaña: aunque se nota que está algo más apelmazado que un cabello recién lavado con champú, luce limpio y brillante. Si no lo dijese, es probable que la mayoría no notasen que lleva tanto tiempo sin lavarse el pelo de la manera habitual.

Son muchos los que han señalado que es probable que utilice algún tipo de jabón natural para lavar su pelo y tenerlo así, pero en los vídeos que hemos podido ver (no los hemos comprobado todos, son cientos de ellos) solo habla de lavarlo con agua. Algún que otro vídeo que cuenta con la participación de su entorno señala que, justo antes de retirar la suciedad con agua, su pelo tiene una apariencia sucia, y que tiene cierto olor. Pero si él está contento con el resultado del experimento y a las personas de su alrededor no les echa para atrás, ¿por qué no seguir con ello?

Tal vez no haga falta tomarse el asunto tan en serio como este tiktoker, pero son muchos los dermatólogos que señalan que un lavado excesivo del pelo y el cuero cabelludo puede tener consecuencias negativas en la salud de la piel y el aspecto del cabello. Experimentar con los ritmos de cada uno puede ser una buena forma de que este luzca más sano, y no esté tan seco o falto de volumen. Hay quienes necesitan lavarlo cada pocos días y a quienes le sobra con hacerlo una vez por semana o incluso más, y cada textura de cabello es diferente. ¡Investiga cuál puede ser mejor para ti y no tengas miedo a probar!