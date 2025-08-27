El padre de Travis Kelce revela detalles del compromiso con Taylor Swift: "Ella se estaba poniendo un poco inquieta"

Taylor Swift esperaba con ilusión el momento en que Travis Kelce le pidiera matrimonio pero este podría haber llegado mucho más tarde de lo que finalmente ha sido. Así lo confesó Ed Kelce, padre del ala cerrada de los Kansas City Chiefs, en una entrevista con ABC News 5 de Cleveland, donde dio a conocer cómo se desarrolló el momento más esperados de la pareja más mediática del momento.

Según Ed, Travis llevaba meses planeando la pedida y ya había compartido sus intenciones con su familia. Sin embargo, a último momento, estuvo tentado de posponer el gran paso. "Lo iba a retrasar hasta esta semana", reveló su padre. "Quería preparar algo espectacular, convertirlo en un evento especial. Pero yo le repetí una y otra vez: 'Mira, no importa dónde lo hagas. Puede ser al lado de la carretera, en cualquier rincón… lo que lo convierte en especial es el momento en que te arrodillas y le pides matrimonio'".

El consejo fue decisivo. Travis se adelantó a sus planes y sorprendió a la cantante hace casi dos semanas con una propuesta íntima que, según su padre, dejó a Taylor emocionada pero también aliviada. "Creo que ella estaba un poco nerviosa. Esperaba ese momento con ansias", aseguró.

Ed Kelce, que asegura nunca haber visto a su hijo menor tan feliz, relató además cómo la relación entre la superestrella del pop y el campeón de la NFL se ha fortalecido en la intimidad. "Hace poco asistimos a un evento en Kansas City, una transmisión de The Kingdom en ESPN. Después, su madre y yo fuimos a cenar a su casa. Taylor cocinó y compartimos una velada maravillosa en el patio. Verlos juntos, tan locos el uno por el otro, es realmente especial", recordó con emoción.

El compromiso fue anunciado oficialmente el martes 26 de agosto mediante una publicación conjunta en Instagram, donde la pareja compartió fotografías románticas del momento en que Travis se arrodilló para pedir la mano de Taylor.

En un principio, Ed contó a esta radio de Cleveland que la pedida había tenido lugar en un jardín de Lee’s Summit de Misuri. Sin embargo, el portal Page Six confirmó en exclusiva que la propuesta se realizó en el patio trasero de la casa de Kelce en Leawood, Kansas, un escenario íntimo y familiar que refuerza el carácter personal y emotivo del momento.