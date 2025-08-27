Taylor Swift se casa y el pedrusco diseñado por Travis Kelce compite con el de Georgina: la colosal cifra que ha costado

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a través de una publicación en Instagram el pasado 26 de agosto, en la que la cantante lucía un anillo que rápidamente llamó la atención por su estética vintage. El diseño fue ideado por Kelce junto con la joyera Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry —reconocida por piezas de lujo—; se estima que su valor supera el medio millón de dólares estadounidenses.

La joya se caracteriza por un impresionante diamante de corte Old Mine (rectangular y facetado) que resalta por su tamaño y brillo clásico. Está montado sobre una banda de oro amarillo de 18 quilates, decorada lateralmente con pequeños diamantes y grabados. Este estilo no solo otorga un aire sofisticado sino que remite a joyería con aura histórica y referencias estéticas antiguas.

La confirmación de su compromiso junto a esta imagen romántica se difundió con gran alcance en redes sociales, generando una ola de reacciones a nivel mundial entre fans, medios y figuras públicas. La estética del anillo ha sido especialmente destacada por su elegancia y por romper con los prototipos contemporáneos de joyas de compromiso.

Este anuncio llega tras una relación pública que se mostró por primera vez en octubre de 2023, cuando la cantante acompañó a Kelce en un partido de la NFL. Desde entonces, la pareja ha exhibido una dinámica de apoyo mutuo en eventos y redes sociales.

En definitiva, el diseño del anillo, su confección artesanal y su puesta en escena representan un símbolo cargado de emoción y estilo para Taylor Swift y Travis Kelce. La pieza refleja tanto el romanticismo de su relación como una intención estética definida, consecuente, además, con la narrativa visual que la cantante ha desarrollado en las últimas semanas de cara al lanzamiento de su próximo disco.