Xokas mete la pata en directo y desvela por descuido las vacaciones secretas de Aitana y Plex

Un comentario casual durante una transmisión en directo por parte de Xokas levantó todo tipo de rumores al mencionar sin querer que había asistido a unas vacaciones con Aitana y Plex. "Estuve con ellos, cenamos, salimos de fiesta, fuimos a su casa…" afirmó en un momento de conversación relajada, antes de darse cuenta del posible impacto de sus palabras.

El instante ha sido ampliamente comentado en redes, donde el público interpretó que se trataba de una confirmación indirecta y espontánea del viaje conjunto a Bali, algo que hasta el momento solo se intuía por imágenes compartidas por otros asistentes durante la estancia —aunque poco después el propio Plex compartiría imágenes de ello en Instagram—. Xokas, consciente de su descuido, inmediatamente preguntó si esa información ya había sido difundida: "¿Eso lo leakearon ya? ¿Eso se sabe?", añadió.

Hasta entonces, Aitana y Plex habían evitado compartir material propio del viaje, aunque sí han sido fotografiados por seguidores en varios momentos durante su estancia.

Este episodio refleja cómo, incluso sin intención, los detalles privados pueden filtrarse desde el entorno más íntimo, especialmente cuando los protagonistas pertenecen a un círculo mediático tan observado como el de los creadores de contenido. También plantea cuestiones sobre el equilibrio entre el cuidado de la intimidad y el inevitable interés mediático en figuras tan seguidas por sus comunidades de fans.